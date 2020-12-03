Kağıthane’de kontrolden çıkan araba apartman boşluğuna düştü

"BİZ DEPREM ZANNETTİK"

Mehmet Salih Güney, "Biz içerde oturuyorduk. Büyük bir gürültüyle sarsılıp dışarı çıktık. Sonra demirlerin olmadığını fark ettim. Baktım aşağıda araba var. Arabanın içinde de bir çocuk vardı. Sürücünün durumu iyiydi ambulansla hastaneye gönderdik şu anda arabayı çıkarmak uğraşıyoruz çok büyük bir gürültüydü acayipti biz deprem zannettik" dedi.