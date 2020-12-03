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’ta polisi şehit eden katil zanlısı öldü

’ta silahlı saldırı sonucu polis memuru Barış Göl’ü şehit eden katil zanlısı Muhammet Karataş (22), hastanede hayatını kaybetti.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 4.12.2020 00:14 ABONE OL
Kahramanmaraş’ta polisi şehit eden katil zanlısı öldü
Antalya'da cinayetten aranan Muhammet Karataş'ın (22) Gaziantep'ten Kahramanmaraş'a geldiği ve İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon yapılmıştı.
Bir otelde kendisini yakalamak isteyen polis memurlarından birini şehit eden diğerini yaralayan Muhammet Karataş, özel harekat polisinin katıldığı operasyonla yakalandı. Yakalan ve Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek binasına getirilen katil zanlısı Karataş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Kahramanmaraş’ta polisi şehit eden katil zanlısı öldü
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