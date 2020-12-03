‘Kapalı ortamlardan uzak durmalıyız’

Türkiye'de dün 183 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı, 31 bin 923 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 14 bin 129, hasta sayısı 6 bin 690, ağır hasta sayısı 5 bin 502 oldu. 4 bin 821 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 414 bin 141'e yükseldi. Hastalarda zatürre oranı 3.3 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mevsim şartları nedeniyle kapalı ortamların kullanımı arttı. Artan aktif hasta sayısını azaltmak için kalabalık, kapalı ve yeterince havalandırılmayan ortamlardan uzak durmalıyız" uyarısında bulundu. ANKARA