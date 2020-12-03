Karaköprü'de engelli vatandaşlar için engelsiz park

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Şanlıurfa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Tapşık, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Bedensel Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Serdar Yıldırım ve bedensel engelli sporcular, Karaköprü Belediyesi'nin ilçeye kazandırdığı Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'ni ziyaret ettiler.

Ziyarette Bedensel Engelliler Dernek Başkanı Tapşık ve engelli sporculara Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker eşlik ederken, parkı ve yaşam merkezini tanıttı. Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Tapşık ve engelli sporcular parktaki oturma grupları ve fitness gruplarını incelerken, bu imkanı sağladıkları için Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli'ye teşekkür ettiler. Şanlıurfa Bedensel Engelliler Derneği Başkanı İbrahim Tapşık, kendilerinin rahatlıkla zaman geçirebileceği çok güzel bir yaşam alanı yapıldığını ifade ederken, "Metin Baydilli Başkanımız seçim döneminde engelli bireyler için böyle bir park inşa edeceğini söylemişti. Sağ olsun kendisi sözünü yerine getirerek böyle güzel bir park ve yaşam alanını bize kazandırdı. Engelli vatandaşlarımız istediği zaman aileleriyle birlikte gelip burada rahatlıkla zaman geçirebilir" dedi.

Şanlıurfa BŞB Bedensel Engelliler Basketbol Takımı Kulüp Başkanı Serdar Yıldırım ise bugünün engelliler gününden ziyade birliktelik günü olduğuna dikkat çekerek, "Karaköprü'deki birçok park zaten engelli bireylerin rahatlıkla gidip oturacağı, zaman geçireceği şekilde dizayn edildi. Ancak engelli vatandaşlara özel olarak yapılan bu yaşam merkezini çok beğendik. Bu parkın kazandırılmasında emeği geçen başta Metin Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Karaköprü Belediye Başkan Yardımcısı Celal Şeker de ziyaretlerinden ve iyi dileklerinden dolayı Tapşık ve Yıldırım ile bedensel engelli sporculara teşekkür etti.