Kocaeli’nde Down Kafe kuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin topluma kazandırılması için yaptığı çalışmalarına bir yenisini ekledi. Büyükşehir Belediyesi ve +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında Down kafe kuruldu.

PROTOKOL İMZALANMIŞTI

Engelli bireylerin toplumsal uyumunu kolaylaştıracak bilgi ve becerileri kazandırmak, bağımsız yaşam sürdürebilmelerini sağlamak amacıyla birçok projeye imza atan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği arasında engelli bireylere yönelik çalışmaların birlikte yapılabilmesi için protokol imzalanmıştı.

ORTAK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında özel gereksinimli bireylerle ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılacak. Engelli bireylerin topluma kazandırılması için eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi, kafede tecrübe kazanan bireylerin istihdam edilmesi amaçlanıyor. Ayrıca sportif, sosyal, kültürel etkinlik ve faaliyetler ile farkındalık amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneğiyle ortak programlar yapılacak.

DOWN KAFE HAZIR

Protokol kapsamında engelli bireylere bilgi ve tecrübe kazandırılması için Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesince 'Down Kafe' kuruldu. Mimari projelendirmesi ve bahçe peyzajı protokol kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kafeyi +1 Fark ile Gölcük Down Sendromlular Derneği işletecek. Çalışmaların tamamlandığı Down Kafe pandemi sürecinin ardından yasakların kalkması ile faaliyetine başlayacak.

ENGELLERİ KALDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Protokolün önemine dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın; "İmzaladığımız protokol engelli bireylerin topluma kazandırılması için çok önemli bir adımdı. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak hayatın her aşamasında engel yok düşüncesiyle çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bizlerin asli görevi onları topluma kazandırmak ve onların da bir birey gibi sosyal yaşamlarını sürdürmesini sağlamak. İmzaladığımız protokol kapsamında ortak çalışmalarımız olacak. Eğitim alan çocuklarımız Değirmendere sahilinde kurulan down kafede hizmet verecek. Bizler her zaman onların yanındayız" ifadesini kullandı.