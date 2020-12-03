Koltuk değnekleriyle engel tanımadı

Bingöl'de yaşayan ve 2 yaşında geçirdiği yüksek ateş nedeniyle belden aşağısı felç kalan 3 çocuk babası Bahattin Tüz, bundan 4 yıl önce arkadaşını okçuluğa kayıt yaptırmaya götürdüğü sırada antrenörün önermesi üzerine kendisi de bu spora başladı. 4 yıldır kullandığı koltuk değneklerine aldırış etmeden birçok başarı elde eden Tüz, şimdi de antrenörlük yaparak yeni sporcular yetiştiriyor. 2017 yılında Türkiye Okçuluk Federasyonun düzenlediği yarışmalarda Türkiye 4'ncüsü olan Tüz, daha sonra antrenörünün tayinin çıkmasının ardından boşluk oluşmaması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün salonunda eğitim vermeye başladı.

İki yaşındaki geçirdiği yüksek ateş sonucu felç olduğunu anımsatan Tüz, "Koltuk değnekleri ile hayatıma devam ediyorum. 2016 yılında tesadüfen okçuluk ile tanıştım. Bir arkadaşım okçuluk yapmak istiyordu ve 'bana yardımcı olabilir misin' dedi. Biz de okçuluk hocası ile görüştük. Sonra hoca bana 'bu sporu sen neden yapmıyorsun' deyince, ben de 'niye yapmıyorum' dedim kendi kendime. Hikâyem bu şekilde başladı." şeklinde konuştu.

Tüz; "Elime yayı ilk aldığımda aslında imkânsız diye bir şey olmadığını öğrendim. 2016 yılında aktif olarak okçuluk sporuna başladım. 2 yıl kadar aktif sporculuk yaptım, yarışmalara katıldım. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonunun düzenlediği yarışmada Türkiye 4'üncülüğüne kadar yükseldim. Ardından okçuluk antrenörümüzün tayinin çıkmasıyla burası boş kaldı. Benim de belgem vardı sporculuk hayatımı sürdürürken ve daha sonra antrenörlük olarak 2018 yılında başlamış oldum" dedi. Engelli sporcuları kazanmak için çalıştığını söyleyen Tüz, "Birçok sporcu yetiştiriyorum diye bir şey yok. Bedensel engelliler her yıl düzenlediği, okçuluk yarışları var. Bu sporlarımız hem okçuluk federasyonu anlamında hem de bedensel engellilerinin düzenlediği yarışlara götürüp, orada yarıştırmak gibi bir hayalimiz var. Buradan şu mesajı vermek istiyorum. Engelli arkadaşlarımıza lütfen gelsinler. Bu sporu yapsınlar hayata katılsınlar, eğlensinler" ifadelerini kullandı.