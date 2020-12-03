Koronavirüs kimin umrunda

Adana'da son iki haftada koronavirüs vakaları iki katına çıkarken vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymaması dikkat çekti.

İşlemleri yaptırmak için vatandaşların büyük bölümü sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarken, bazı vatandaşların ise maske kurallarına uymadığı görüldü. Dün açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Adana, Samsun ve Ordu'da yüzde 100 vaka artışı var. Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere, bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor" demişti.