Kötü arkadaş bataklığa sürükledi! İkisi de tutuklandı!

İstanbul'da Zeynep A. isimli bir kişi, çantasında uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edilen 11 bin lira nakit parayla yakalandı. Zeynep A. ifadesinde uyuşturucu maddeler ve paraları çantasına polisleri görünce telaşa kapılan arkadaşı Orhan O.'nun koyduğunu söyledi. Uyuşturucu madde satıcısı olan Orhan O.'nun evinde çok sayıda uyuşturucu bulundu. İki arkadaş da tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'nin éUyuşturucu Madde Ticareti" soruşturması Tuzla İlçesi'nde açıldı. 1 Aralık Salı günü saat 16.30 sıralarında Tepeören Mahallesi üzerinde şüpheli bir araçta yapılan aramalarda 8.51 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Zeynep A.'nın üzerinde ise 2.08 gram Esrar maddesi, sekiz gram sentetik uyuşturucu Bonzai ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin lira nakit para bulundu. Zeynep A. (22) ve yanındaki Alican E. (18) ile Orhan O. (32) gözaltına alındı.





EVİNDEN HASSAS TERAZİ DE ÇIKTI



Zeynep A. ifadesinde; uyuşturucu maddelerin Orhan O.'ya ait olduğunu ve Orhan O.'nun polisleri görünce uyuşturucu maddeleri ve paraları çantasına koyduğunu söyledi. Zeynep A. ifadesinin devamında "Evinde de uyuşturucu maddeler vardır" dedi. Şüpheli Orhan O.'nun Pendik İlçesi Esenler Mahallesi'ndeki adresinde yapılan aramalarda 517 uyuşturucu hap, 285.80 gram Metamfetamin maddesi, 602 gram Bonzai maddesi, 14 gram "Skunk" adı verilen uyuşturucu madde, tek tek paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemek için kullanılan alüminyum folyo ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 16 bin lira nakit para ele geçirildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı Veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden Alican E., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Zeynep A. ve Orhan O. isimli iki şüpheli ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.