Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü koronaya yenik düştü

Muğla'nın ilçelerinden Kula'nın İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, 22 Kasım günü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü personellerinden birinde korona virüs görülmesi üzerine temaslı olarak karantinaya alındı. Karantinada 5 gün geçiren Sümen ve eşi Şaziye Sümen, 26 Kasım Perşembe günü belirti fark ederek test yaptırdı. Test sonuçları pozitif çıkan çift, tedavi için Kula Devlet Hastanesi'ne yatırıldı.

Daha sonra durumunun ağırlaşan Sümen, Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sümen, bu sabah yaşamını yitirdi.

Öte yandan Sümen'in sosyal medya hesabından paylaştığı son 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı duygulandırdı...

"Değerli mesai arkadaşlarım. Yarın 24 Kasım. Biz eğitimcilerin özel günü. Yani öğretmenler günü. Bu yıl hep ilklerle karşılaşıyoruz. Gönül isterdi ki geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi okullarda ve ilçede günümüzü gönlümüzce kutlayabilseydik. Memuriyetimin son yılında aklımda bu ilkler kalacak. Bu yetmezmiş gibi gününüzü evden kutlalayabiliyorum. Personelimizin birinde korona testi pozitif çıkınca beni 14 gün evde karantinaya aldılar. Bu ikinci ilklerden olacak. Gönüller bir olsun. Hepiniz mutlu olun. Bu günlerde geçecek ve bir müddet sonra unutulacaktır. Tüm eğitim çalışanı mesai arkadaşlarımın öğretmenler günü tebrik ediyorum.

Not. Özel eğitim öğrencilerimi çok seviyorum. Bu nedenle onları bu özel günümüzde onure olsunlar istedim. Bir de küçücük boyu ile bana hat yazısı hediye eden Musa öğrencime de ayrıca teşekkür ediyorum."