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Mardinli Uzman Çavuş, Afrin'de şehit oldu

’nin Afrin kentinde görev yaptığı sırada şehit olan uzman çavuş Mehmet Altun'un 'in Nusaybin ilçesindeki evine şehit ateşi düştü.

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Giriş Tarihi: 3.12.2020 12:22 ABONE OL
Mardinli Uzman Çavuş, Afrin'de şehit oldu

Suriye'nin Afrin kentinde bulunan Gazaviye Üs Bölgesi'nde PKK/PYD terör örgütü unsurlarınca yapılan saldırı neticesinde Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit oldu.

Nusaybin İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Emrullah Temizkan, Garnizon Komutanı Binbaşı Hakan Yılmaz ve beraberindeki görevliler, Şehit Altun'un Tepealtı Mahallesindeki baba evine geldi. Burada baba Şükrü Altun ve Şehidin eşi Esra Altun'a şehitlik haberi verildi. Askerler, evin giriş kapısına Türk Bayrağı astı. Baba Şükrü Altun taziyeleri kabul ederken haberi alan mahalle sakinleri şehidin evine gelerek ailesine başsağlığı diledi. Şehit Mehmet Altun'un 4 aylık evli olduğu öğrenildi.

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Mardinli Uzman Çavuş, Afrin'de şehit oldu
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