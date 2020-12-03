MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 3 Aralık 2020 MasterChef son bölüm bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isim...

TV8 ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan haftanın ilk takım dokunulmazlığı, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasına sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin istekleri üzerine yapılan ürünlerden en fazlasında başarılı olan takım ilk dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Diğer yandan başarısız olan takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında karşılaştı. Bu bağlamda yarışmayı izleyenler MasterChef'te eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına yoğun şekilde yanıt arıyor. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYI KİM OLDU? MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

2020 MasterChef son bölümde izleyenler tarafından merak edilen MasterChef'te eleme adayı kim oldu? - 3 Aralık 2020 MasterChef son bölüm bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına ilişkin yanıtlar ve diğer tüm bilgiler şöyle;