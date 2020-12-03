MasterChef’te eleme adayı kim oldu? 3 Aralık 2020 MasterChef son bölüm bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? İşte o isim...

TV8 ekranlarının yakından takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde yapılan haftanın ilk takım dokunulmazlığı, bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasına sahne oldu. Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin istekleri üzerine yapılan ürünlerden en fazlasında başarılı olan takım ilk dokunulmazlığı kazanan taraf oldu. Diğer yandan başarısız olan takım ise bireysel dokunulmazlık ve eleme adayı oylamasında karşılaştı. Bu bağlamda yarışmayı izleyenler MasterChef'te eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına yoğun şekilde yanıt arıyor. Peki, MasterChef'te eleme adayı kim oldu, bireysel dokunulmazlığı kim kazandı?
2020 MasterChef son bölümde izleyenler tarafından merak edilen MasterChef'te eleme adayı kim oldu? - 3 Aralık 2020 MasterChef son bölüm bireysel dokunulmazlığı kim kazandı? sorularına ilişkin yanıtlar ve diğer tüm bilgiler şöyle;
3 Aralık 2020 Perşembe günü ekranlara gelen MasterChef son bölüm, Mehmet, Danilo, Somer Şef jüriliğinde takım dokunulmazlığı oyunu oynandı. Bu bağlamda jüri şefler tarafından belirlenen ürünleri mavi ve kırmızı takım arasında en fazla başarılı yapan MAVİ takım haftanın ilk takım dokunulmazlığını kazanan takım olarak Mehmet, Danilo, Somer Şef tarafından açıklandı.
Bu safhanın sonrasından takım dokunulmazlığını kaybeden kırmızı takım üyeleri bireysel dokunulmazlık oyununda karşılaştı. Serhat, Eray ve Ebru arasında oynanan bireysel dokunulmazlık oyununda Somer Şefin hazırladığı ürüne en yakın ürün çıkaran ERAY haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını kazanan isim oldu.
Bireysel dokunulmazlığı Eray'ın kazanması sonrasında kırmızı takımın 3 üyesi haftanın ilk eleme adayını belirlemek adına eleme adayı oylaması yaptı. 3 kişilik kırmızı takımda 2 kişiye oy kullanılabileceğinden, serhat ve ebru birbirlerine eleme oyu kullandığı için 1'er oyla beraberlik ortaya çıktı. Bu durumda bireysel dokunulmazlık sahibi ve aynı zamanda kırmızı takım kaptanı olan Eray, eleme adayını kendisi seçmek durumunda kaldı ve eleme adayı oyunu EBRU'dan yana kullanarak haftanın ilk eleme adayı olarak Ebru'yu potaya gönderdi.