Mezarlıkta ceset bulundu

İzmit Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe Caddesi üzerinde bulunan Tavşantepe Mezarlığında, sabah saatlerinde bir şahsın hareketsiz halde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde isminin İbrahim Saçan (24) olduğu öğrenilen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yapmış olduğu incelemelerinin ardından Saçan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu öğrenilen ve vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanılmayan İbrahim Saçan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi ile belirlenecek. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.