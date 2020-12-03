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'ta tarihi eser operasyonu

'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araç içerisine gizlenmiş vaziyette sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan 64 tarihi eser ele geçirildi.

MURAT YILDIRIM
Giriş Tarihi: 3.12.2020 17:03 ABONE OL
Muş'ta tarihi eser operasyonu

Muş'ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, araç içerisine gizlenmiş vaziyette sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan 64 adet tarihi eser ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar neticesinde, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçu ile ilgili olarak 2 Aralık operasyon yapıldığı belirtildi. Gerçekleştirilen operasyonda, araç içerisinde gizlenmiş vaziyette sikke, kolye, mühür ve heykelden oluşan toplam 64 adet tarihi eserin ele geçirildiği ve 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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Muş'ta tarihi eser operasyonu
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