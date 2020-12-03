O anları sosyal medyadan paylaşınca yakayı ele verdi

İstanbul Küçükçekmece'de trafiği tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen Melih F.C., görüntüleri sosyal medyada paylaşmasının ardından gözaltına alındı.



Küçükçekmece'de makas atarak trafiği tehlikeye sokan sürücü, o anları cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaştı. D-100 Karayolu Güney Küçükçekmece mevkiinde 25 Kasım Cuma yaşandı. Akan trafikte diğer araçları tehlikeye sokacak şekilde ilerleyen Melih F.C., o anları cep telefonuyla kayda almaya başladı. Daha sonra Melih F.C., yüksek sesle müzik dinlediği ve diğer araçların arasından makas atarak ilerlediği o görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.





POLİSTEN KAÇMADI



Sosyal medya üzerinden çalışmalar yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüleri paylaşan sürücünün Melih F.C.' olduğunu tespit etti. Kamera kayıtlarını incelemeye alan polis, Çanakkale plakalı aracı takibe aldı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Melih F.C.'ye KTK'nın "Trafiği tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek" maddesinden bin 228 lira; önlerinden giden araçları yönetmelikte belirtilen güvenli ve yeterli mesafeden izlememek" maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda bin 360 lira adli para cezası uygulandı.



EHLİYETİNE EL KONULDU



Melih F.C.'yi gözaltına alan ekipler, sürücünün ehliyetine de KTK'nın 45. Maddesi gereği sağlık şartları yerine getirilene kadar geçici olarak el koydu.