Önce intihara kalkıştı, sonra polislere ateş açtı!

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde polis, intihara kalkışan bir kişiye müdahale etmek isterken saldırıya uğradı!

Konya polisi, kafasına silah dayayarak intihar girişiminde bulunan bir şahıs hakkında ihbar aldı. İhbarı değerlendirerek olay yerine intikal eden polis memurlarını gören şüpheli havaya, daha sonra polislere yönelik ateş açtı. Daha sonra kaçmaya başlayan şüpheli, bir minibüs ve bir otomobile silah zoruyla binerek kaçmayı sürdürdü. Bindiği otomobili Demiryolu caddesinde terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polisin sıkı takibi sonucu yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alındığı sırada polise mukavemet göstermeye devam etti.

Saldırıya uğrayan polislerin yara almadığı öğrenilirken şüpheli emniyete götürüldü.