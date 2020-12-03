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Özel çocuklara özel okul

, özel gereksinimli çocuklar için önemli bir çalışmayı hayata geçirdi. Özel çocukların eğitim görebilecekleri, sosyalleşebilecekleri ve etkinlik yapabilecekleri bir yaşam merkezi, Körfez’de hizmete açıldı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 3.12.2020 16:13 ABONE OL
Özel çocuklara özel okul

Körfez Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda, mülkiyeti Körfez Belediyesi'ne ait olan ve bir dönem de okul olarak kullanılan bina yeniden düzenlendi ve Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak düzenlendi. 15 dersliğin yer aldığı okulda, her sınıf 4-5 kişilik olarak planlandı. Derslilikler dışında özel çocuklara uygulamalı eğitimin verileceği uygulama evi, rehberlik sınıfları ve sağlık odası da bulunuyor.

KULLANIMA HAZIR HALDE

1'inci, 2'inci 3'üncü kademe eğitimlerin verileceği Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda tadilat çalışmaları tamamlandı. Ekipler, Uygulama Okulu'nun iç ve dış kısımları ile sınıfların da boya-badana işlerini gerçekleştirdi. Bunun yanı sıra, sınıfların iç kısımlarına parke, tahta, masa-sandalye vb. eşyalarda temin edilerek, kullanıma uygun hale getirildi.

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Özel çocuklara özel okul
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