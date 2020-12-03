Plaka ve iş yeri hırsızlarına jandarma operasyonu: 3 ayda 20 hırsızlık yapmışlar!

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından, son 3 ay içerisinde Gebze, Dilovası, Çayırova, Darıca ve İzmit ilçelerinde ki polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinden, 20 ayrı plaka ve iş yeri hırsızlığı ile ilgili olarak başlatılan çalışmalar sonucu olayı gerçekleştiren kişinin tek kişi olmadığı ve grup halinde İstanbul'dan Kocaeli'ne gelerek gerçekleştirdiklerini tespit etti.

Konu ile ilgili MOBESE ve iş yeri güvenlik kameralarından şahısları belirleyen Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul ilinde operasyon düzenledi. Operasyonda A.Y., Ö.G., R.Ç. ve K.G. isimli 4 kişi hırsızlık olaylarında kullandıkları araçlar ile yakalanarak gözaltına alındı. Daha sonra, zanlıların çalmış oldukları malzemeleri sattıkları hurdacılar İstanbul ilinde tespit edilerek, çalınan malzemeler bulunarak ak sahiplerine teslim edildi. Tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilen 4 şüphelide olaylar ile ilgili olarak tutuklandı.