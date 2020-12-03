Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polisin şüphesiyle yolda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Polisin şüphesiyle yolda durdurulan araçtan çıktı

’ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan araçtan madde çıktı. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 15:40 ABONE OL
Polisin şüphesiyle yolda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri uyuşturucuya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan R.S.D ve M.Ö isimli şahıslar üzerinde ve araçta yapılan aramada naylon poşet içerisinde 121 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak R.S.D ve M.Ö isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar hakkında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma suçundan gerekli soruşturma işlemlerine başlandı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Polisin şüphesiyle yolda durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA