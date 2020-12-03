Projelerle geleceğe hazırlanıyorlar

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde Telabyad ve Resulayn'da eğitimden sağlığa, sosyal ve sportif faaliyetlerden belediyecilik hizmetlerine kadar her alanda hummalı çalışmalar yürütülürken, Vali Abdullah Erin'in talimatlarıyla çocuk ve gençlere yönelik faaliyetlere de büyük önem veriliyor.

Başta sağlık, gıda, barınma ve eğitim gibi temel ihtiyaçların giderilmesi için çalışmaların öncelikle yapıldığı bölgede, çocuk ve gençlerin milli ve manevi duygularının gelişmesi, sosyalleşmeleri ve eğitim hayatlarında başarılı olmalarına yönelik faaliyetler de Mahalli Meclisler, yeniden oluşturulan kurum kuruluşlarda görevli Suriyeli öğretmenler, din adamları ve diğer yerel personelin destekleriyle sürdürülüyor.

SUDKOM bünyesinde Barış Pınarı Harekât bölgesine giden Şanlıurfa'daki kamu kurum kuruluşlarından görevlilerin teknik destek ve danışmanlığında uygulanan projelerden biri de, İl Müftülüğünün destekleriyle başarıyla uygulandı.

Eyyübiye İlçe Müftüsü Hüseyin Ortaç'ın bizzat koordine ettiği, Telabyad merkez ve köylerindeki Kur'an Kurslarında hafızlık kurslarına devam eden 154 çocuk ve genç, cüz ezberlerini tamamlamalarından dolayı çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Telabyad merkeze bağlı Ali bin Ebu Talip Camiinde 45, Ravza Camiinde 50, Musab Bin Umeyr Camiinde 14, Darül Etyam Camiinde 20, Cenubiye ve Şarkiye köylerinde 25 olmak üzere cüz ezberlerini tamamlayan toplam 154 kursiyere ayrıca başarı belgeleri ile taltif edildi.

ÖĞRENCİLER SİNEMAYLA TANIŞIYOR

Bölgede yaşayan çocuk ve gençlerin normal hayata adapte olmaları, savaş travmasını atlatmaları amacıyla yürütülen çalışmalardan biri olan gezen sinema projesi de SUDKOM bünyesinde bölgede faaliyet gösteren İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uygulanıyor.

Telabyad ve Resulayn'da özellikle kırsal kesimdeki okulların öğrencilerine yönelik düzenlenen gezen sinema projesi ile telifi TRT'ye ait olan Arapça çizgi film gösterimleri gerçekleştiriliyor. Eğitim öğretimin devam ettiği bölgede çocukların büyük ilgi gösterdiği proje kapsamında, şimdiye kadar Telabyad'da 35 okuldaki 6 bin çocuk sinema deneyimi yaşadı.