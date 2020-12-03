Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı kılavuzu: ÖSYM 2020/4 ilan kılavuzu ile sağlık personeli atamaları şartları, branş dağılımları

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile ilgili detaylar sağlık çalışanları tarafından merak edilirken, bir süre ÖSYM tarafından detayların yer aldığı başvuru kılavuzu yayımlandı. Pandemi sürecinde artan sağlıkçı ihtiyacı bu sayede karşılanacak. Sağlık Bakanlığı 12 bin sağlıkçı alımı başvuruları nasıl yapılır? Sağlık Bakanlığı personel alımı atama şartları ve branş dağılımları neler? İşte ÖSYM tarafından yayınlanan Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı kılavuzu

ÖSYM BAŞKANI DUYURDU: KPSS İLE SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİHLERİ BAŞLADI!

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN, geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımına ilişkin detayları paylaştı.