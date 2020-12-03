Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde lösemi tedavisi gören 14 yaşındaki kızı Merve Su Duran'ın saçlarının döküldüğünü gören baba Serdar Duran da saçlarını kazıttı. Babasının saçlarının da olmadığını gören Merve Su, "Sen dünyanın en iyi babasısın" diyerek babasına sarılıp sevinç gözyaşı döktü. Antalya'nın Alanya ilçesinde 21 Haziran günü öksürük ve yüksek ateş ile koronavirüs korkusu ile hastaneye giden Merve Su Duran'a doktorlar lösemi teşhisi koydu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Merve Su Duran kemoterapi almaya başladı. Kemoterapi sonrası Merve'nin saçları döküldü. Kızını ilk kez saçsız gören baba Serdar Duran da saçlarını sıfıra vurdurdu. Saçları döküldüğü için üzülen Merve Su, bu şekilde gördüğü babasına sarılarak, "Benim üzülmemem için sen de saçlarını kestirdin canım babacığım. Seni çok seviyorum. Sen dünyanın en iyi babasısın" dedi. Merve Su, 5.5 aylık tedavi sürecinde tedaviye hep olumlu cevap verdi. Ancak dalağını kaybetti, sol tarafında felç oluştu. Merve Su koronavirüs salgını nedeni ile eve taburcu edildi. Baba Duran, "Kızımı Alanya'ya götüreceğim, otobüsle gitmemize doktorlar izin vermiyor. Özel araç tutmaya gücüm yetmiyor. Cuma günü kontrol için geri getirmek zorundayım" dedi.