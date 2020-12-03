Seyahat yasağı son dakika haberi: Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla il dışına çıkmak yasak mı, açıklama geldi mi?

Yayımlanan genelgeye göre; Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde (hafta içi ve hafta sonunda uygulanacak) aşağıda belirtilen zorunlu hallerde şehirlerarası seyahatlere izin verilecektir.

**Kısıtlama olmayan sürelerde ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.

Kısıtlama saatlerinde zorunlu Haller Sayılacak Durumlar;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),