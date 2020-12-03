Şırnaklı kadınların, HDP önündeki eylemi devam ediyor

Şırnak'ta çocukları ve yakınları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, şehit ve gazi yakınları, Şehit HDP önünde protesto eylemi düzenlendi.

3'üncü haftasına giren eyleme bu hafta 5 yıl önce 14 yaşındayken dağa kaçırılan Doğan Arslan'ın babası Emin Arslan ile 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan Metin Üstek'in babası Ömer Üstek destek verdi. Ayrıca kadınlar, Almanya'da kızı terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Maide T.'nin kızı için başlatmış olduğu eyleme destek verdiklerini belirttiler. Yoğun güvenlik önlemleri altında HDP İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar HDP'ye ve terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi. PKK'lı teröristlerce dağa kaçırılan çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, "Kahrolsun PKK, işbirlikçi HDP", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı. Şırnaklı kadınların 13'ünci haftadaki eylemi, HDP'li bir grup tarafından engellenmek istendi. HDP il binası önünde toplanan partililer, kurulan ses sistemiyle, yüksek tonda müzik çalınıp, slogan atılarak engellenmeye çalışıldı. Kadınlar, engellemelere rağmen, il binası önünde teröre tepkilerini dile getirdi.

5 yıl önce 14 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Doğan için İdil ilçesinden gelerek eyleme katılan Emin Arslan, "2015 olaylarında benim oğlum kaçırıldı. HDP'nin işbirliği ile kaçırıldı. Başta biz söyledik. Bunlar kandilin uzantısıdır. Bunlar PKK ile işbirliği halindedir. Biz her zaman söylüyoruz. Türkiye'de siyaset yapmasınlar. Gitsinler kendi siyasetlerini Şengal'de yapsınlar. Biz Türkiye'de bunları istemiyoruz. Biz bölücü değiliz. Ama bunlar ölücüdür. Bunlara inanmayın. Kesinlikle Kürt halkı artık uyanmıştır. Kürt halkı artık zerre kadar bunlara inanmıyor. HDP PKK'nın uzantısıdır. Bu kesinleşmiştir. Buradan insan haklarına da mesaj yolluyorum Türkiye Cumhuriyeti yetkililerine de sesleniyorum HDP'yi içimizden kaldırın. İstemiyoruz. Bizim temsilcimiz değildir" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından 7 yıl önce 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Metin için HDP il binası önüne gelen Ömer Üstek, "Ben oğlum için buraya gelmişim. HDP benim oğlumu götürmüş, satmıştır. Nasıl götürmüşlerse öyle geri getirsinler. Ben HDP'den davacıyım oğlum için. Ben burada olduğumu nasıl biliyorsam HDP'nin de kesinlikle oğlumu götürdüğünü biliyorum. Madem götürmüşler bu annelerin çocuklarını geri getirsinler. Çocuklarımızı getirsinler bizde eylemimizi bitirelim. Ama çocuklarımızı getirmedikleri sürece ölsek bile bu eyleme devam edeceğiz" diye konuştu.

Annelerin eylemine destek veren Gamze Çıra, "HDP'nin önüne gelerek direnişimizi devam ettiriyoruz. Almanya'daki Maide annemiz içinde buradayız. Dağa kaçırılan çocuğu için Almanya'da eylem yapan annemize sevgilerimizi gönderiyoruz. Biz her zaman onların yanındayız. Direnişimiz devam edecek. Çocuklarımız dağdan gelene kadar bütün annelerimizin yanındayız. Almanya'daki Maide annemizin içi rahat olsun. Onun içinde direnişimiz devam ediyor. Buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kahrolsun PKK, Kahrolsun PKK'ya yataklık yapan HDP."