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Sokağa çıkma kısıtlamasında eşini döverek hastanelik etti

İlinde önceki akşam meydana gelen olayda, Koronavirüs nedeniyle kısıtlamanın olduğu saatlerde eşi ile tartışan öfkeli koca S.E,  eşi M.E’yi döverek hastanelik etti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 3.12.2020 16:10 ABONE OL
Sokağa çıkma kısıtlamasında eşini döverek hastanelik etti

Koronavirüs nedeniyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı devam ederken, önceki akşam Düzce'de yasağın uygulandığı saatlerde meydana gelen olayda, öfkeli bir koca tartıştığı eşini döverek hastanelik etti.

Bahçeşehir mevkii Bahçelievler Mahallesinde yaşanan olay iddialara göre şu şekilde gelişti. Evde eşi ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştan S.E, bir anda öfkelenerek eşi M.E'ye saldırdı.

Evden gelen bağrışmalar ile kadının yardım çığlığını duyan komşuları, hemen durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri S.E isimli öfkeli kocayı gözaltına alırken, darp ettiği eşini ise olay yerine çağırılan ambulans ile Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Darp edilerek hastanelik olan M.E taburcu edilirken, Öfkeli kocanın emniyette işlemlerinin devam ettiği tamamlanan işlemleri sonrası Düzce Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.

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Sokağa çıkma kısıtlamasında eşini döverek hastanelik etti
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