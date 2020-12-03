Son dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ile dışarı çıkma izni! 20 yaş altı ne zaman, hangi saatlerde çıkabilir?

Sokağa çıkma yasağı saatleri ve dışarı çıkma izin saati, yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesine göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, yeni tedbirleri genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma izin saatleri ve sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl şekillendi? Bu başlık altında, yayımlanan son 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı maddeleri ve sokağa çıkma izni saatleri yer almaktadır.

SON DAKİKA: 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU

Tüm Türkiye'de artan vaka sayısıyla birlikte yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler salgının hızını kesmezse yeni önlemler alınabilir.