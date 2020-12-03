Son dakika: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri ile dışarı çıkma izni! 20 yaş altı ne zaman, hangi saatlerde çıkabilir?

Sokağa çıkma yasağı saatleri ve dışarı çıkma izin saati, yaş gruplarına göre farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesine göre, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri de kamuoyu ile paylaşıldı. Peki, yeni tedbirleri genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma izin saatleri ve sokağa çıkma yasağı saatleri nasıl şekillendi? Bu başlık altında, yayımlanan son 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı maddeleri ve sokağa çıkma izni saatleri yer almaktadır.
SON DAKİKA: 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ BELLİ OLDU
Tüm Türkiye'de artan vaka sayısıyla birlikte yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler salgının hızını kesmezse yeni önlemler alınabilir.
Tüm Türkiye'de artan vaka sayısıyla birlikte yeni önlemler alındı. Sokağa çıkma yasağı, restoran ve kafelerin kapatılması, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara kısıtlama getirilmesi gibi tedbirler salgının hızını kesmezse yeni önlemler alınabilir.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek
Son Dakika Haberleri | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri! Restoranlar kafeler ve marketler ne zaman hizmet veriyor? | Video
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
...