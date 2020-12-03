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Haberler Yaşam Haberleri Son dakika deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 4 Aralık 2020 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde?

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu isimlerinde iki aktif fay hattının geçiş doğrultusunda yer alan ülkemizde pek çok farklı şiddette olayları meydana gelmeye devam ediyor. olayı sonrasında güncel listesi verilerini yakında takip eden vatandaşlarımız son dakika deprem haberlerine erişmek isteyerek , saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla araştırmalarına devam ediyor. Peki Son dakika deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? İşte verileri...

Giriş Tarihi: 4.12.2020 02:12 Son Güncelleme: 4.12.2020 02:13 ABONE OL
Son dakika deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 4 Aralık 2020 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Depreem kuşağı sınırları içerisinde bulunan ülkemizde farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. İzmir deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız son dakika deprem gelişmelerine erişmek isteyerek deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla birlikte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmeye çalışıyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

İzmir deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız tarafından yakından takip edilen AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve yoğun olarak araştırılan Son dakika deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;


KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...



AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...


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Son dakika deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 4 Aralık 2020 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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