Son dakika deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? 4 Aralık 2020 Cuma AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Depreem kuşağı sınırları içerisinde bulunan ülkemizde farklı şiddetlerde son dakika deprem olayları meydana gelmeye devam ediyor. İzmir deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız son dakika deprem gelişmelerine erişmek isteyerek deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularıyla birlikte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişmeye çalışıyor. Peki, Son dakika deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA DEPREM NEREDE OLDU, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE?

İzmir deprem olayı sonrasında vatandaşlarımız tarafından yakından takip edilen AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verileri ve yoğun olarak araştırılan Son dakika deprem nerede oldu, saat kaçta, kaç şiddetinde? sorularına ilişkin detaylar şöyle;