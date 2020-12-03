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haberi: Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu!

haberleri: Arnavuköy'de trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli Muhammed Enes U. (20), 'da yakalanmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde, 6 suç kaydı bulunan Muhammed Enes U. Avcılar'da gözaltına alınmıştı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes U. (19) hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 12:49 Son Güncelleme: 3.12.2020 12:59 ABONE OL
Son dakika haberi: Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu!

Gaziosmanpaşa'da tartıştığı Dadaş Aras'ı 6 yerinden bıçaklayan çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal (19) hakkında 4 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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"KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS ETME"

21 Ağustos'ta İstanbul'da çakarlı minibüs sürücüsü Muhammet Enes Uysal seyir halindeyken tartıştığı Dadaş Aras'ı aracının önünü keserek 6 yerinden bıçaklayarak kaçmıştı.

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Bıçaklanan sürücünün kayda aldığı görüntülerde ''Polise versen ne olacak?'' diyerek de tehdit eden saldırgan 23 Ağustos'ta Avcılar'da yakalanmış ve çıkarıldığı adli makamlarca "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Kara araçlarını alıkoyma" suçlarından tutuklanmıştı.

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Son dakika haberi: Çakarlı maganda için istenen ceza belli oldu!
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