Son dakika haberi: Canlı yayında virüsün bilinmeyen etkilerini açıkladı! Kalıcı hasarlar bırakıyor...

"Çok genç hastaların da hayatını kaybettiğini gördük, bu ölümlerin nedeni kimi kesimlerce ilaca bağlansa da böyle bir şey söz konusu değil. Bu ölümlerin nedeni Covid-19'a bağlı damarın içyüzündeki hasarlanmaya bağlı pıhtı oluşumu. Burada fonskiyonlar bozulunca ölümlerle sonuçlanıyor.

Hastalarda en çok görülen geçmeyen şikayetlerin başında eforla yapılan hareketler sonucundaki nefes darlığı. Bu da akciğerin uzun vadede etkilenmesiyle ilgili bir durum."

KORONAVİRÜS GEÇİRENLERDE EN ÇARPICI BULGU AKCİĞERLERDE PIHTI OLUŞMASI!

"Hastalığın seyrinde görülen damar problemleri, kalp sıkıntıları ilaçlarla ilgili değil hastalığın kendisiyle ilgili bir durum."