Son dakika haberi: Evini satan adama 'Kolombiya çetesi' şoku!

"DALGINLIĞIMIZDAN FAYDALANDILAR"



Bütün yaşanan olayların bir anda meydana geldiğini söyleyen İrfan Yıldırım, daha sonra şunları kaydetti:

"Evimi satmıştım. Satmış olduğum ev parasının bir kısmını EFT ile bir kısmını da nakit olarak aldım. Tapudan parayla çıkıp otoparka gittik ve aracımıza bindik. Bir süre sonra akrabamız aracın lastiğinin patlak olduğunu fark etti ve benim aklımda şüphe oluştu. Bende daha güvenli olur diye Adana Valiliği'nin çevresindeki lastikçiye gittim. O esnada tabi ki aklımızda soyulacağımız ve takip edildiğimiz bilgisi yoktu. Ben de torpidodaki parayı bagaja kattım. Daha sonra da lastikçinin yanına gittiğimizde bir kişi bizim dalgınlığımızdan faydalanıp para dolu çantayı alıp kaçtı."

Öte yandan, İrfan Yıldırım'ın aracının lastiğinin kesilmesi ve paranın çalınması anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.