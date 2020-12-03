SON DAKİKA HABERİ! Uykusu kaçıp balkona çıkan kadın tacize uğradı!

Gecenin ilerleyen saatlerinde uykusu kaçtığı için balkonda oturan genç kadın sokaktan geçen alkollü bir kişi tarafından tacize maruz kaldı. İstanbul Beşiktaş'ta ikamet eden E.B. isimli genç kadın geçtiğimiz günlerde uyku tutmadığı için balkonda oturuyordu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar arkadalarıyla balkonda sohbet eden genç kadın yoldan geçen bir şahsı gördü.

SOKAK ORTASINDA TACİZ ETTİ



İddiaya göre yoldan geçen kişi alkollüydü. Genç adam alkolün etkisiyle balkonda gördüğü E.B.'ye cinsel içerikli söylemlerde bulundu. Bunun üzerine genç kadın polisi arayarak Başına gelenleri anlattı.

"ALKOLLÜYDÜM TACİZ ETMEDİM"



Taciz olayının ardından gözlatına alınan yerine 25 yaşındaki şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Genç adam ifadesinde olduğunu kimseyi taciz etmediğini belirterek suçlamaları reddetti.

3 YIL HAPSİ İSTENİYOR



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada genç adamın suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği ileri sürülerek 'Cinsel Taciz' suçundan dava açıldı. Üç yıla kadar hapsi istenen şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.