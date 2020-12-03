Son dakika: INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranıyordu! İstanbul polisinden nefes kesen operasyon

Azerbaycan'da dolandırıcılık ve cinayet soruşturmalarında adı geçen ve 3,5 yıldır İnterpol tarafından Kırmızı Bülten ile aranan Sadıq Mehdiyev (33) İstanbul Bağcılar'da yakalandı. İnterpol'ün bildirmesin ardından harekete geçen Türk Polisi, 15 günlük titiz takibin ardından şüpheliyi çalıştığı tekstil atölyesinde gözaltına aldı. Mehdiyev'in iade süreciyle ilgili işlemler başlatıldı. Şüpheli adliyeye sevk edildi.





Azerbaycan vatandaşı Sadıq Mehdiyev orada bir dolandırıcılık olayına karıştı. Bu dosyadan yargılandı ve ceza aldı. 3.5 yıl önce mahkeme kendisini suçlu buldu ve hapis cezasına çarptırdı. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan dolandırıcı Mehdiyev yurt dışına kaçtı. Azerbaycan polisi İnterpol'e uluslararası yakalama kararı çıkarması için başvuruda bulundu.



KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR



Başvurunun ardından Mehdiyev için önce Mavi ardından 'Kırmızı Bülten'le arama çıkarıldı. Azerbaycan güvenlik birimleri, 3.5 yıldır izini kaybettiren Mehdiyev'in İstanbul, Bağcılar'da olduğu bilgisini aldı. Bu bilgi hemen İnterpol'e ve Türkiye'ye iletildi.

BAĞCILAR'DA YAKALANDI



Bilginin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaşmasının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Ekipler, 15 gün boyunca Bağcılar'da geniş çaplı bir çalışma yaptı. Aranan Şahıslar polisleri şüpheli şahsın bir tekstil atölyesinde çalıştığını tespit etti. Atölyeye operasyon düzenleyen polis Sadıq Mehdiyev'i gözaltına aldı.

CİNAYETTEN DE ARANIYORMUŞ



Mehdiyev'in iade süreci ile ilgili işlemlerin başlatılacağı belirtilirken Azerbaycan'ın konuyla ilgili emniyete gönderdiği bilgi notunda Azerbaycan'daki bir cinayet soruşturması kapsamında da arandığı bilgisinin yer aldığı ileri sürüldü.



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