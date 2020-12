Süper babaanne, hem koranavirüsü hem de kırıklarını yendi

Yazgat'ta yaşayan 91 yaşındaki Hatice Aslan'ın, 6 ay önce beli kırıldı. İlerleyan yaşından dolayı ameliyat edilemedi, kemikleri kendi kendine kaynadı. Bunun üzerine bir de koronavirüse yakalanan ve torunları tarafından 'süper babaanne' ismi verilen Arslan, hastalığı yenerek hastaneden yürüyerek taburcu oldu.

Hastalığın kendisine nereden bulaştığını bilmediğini dile getiren Hatice nine, hastanede kendisine çok iyi bakıldığını belirterek, "Allah doktorlardan hemşirelerden razı olsun. Bana çok güzel baktılar" dedi.

"HEMŞİRELERE KURBAN OLURUM"

Yaşının çok büyük olduğunu belirten Hatice nine, " Yaşım çok büyük. 6 tane çocuğum var. 8 tane de torunum var. Allah daha çok versin. Konuya komşuma da versin. Hastanedeki hemşirelere de kurban olurum" dedi. Hastalığı çok fazla hissetmediğini dile getiren Arslan, "Hastalığa hiç bilmedim. Bir gece içerisinde bağırdım. 3 gün hasta yatmışım. Hiç haberim olmadı. Cenabı Allah 'dur sen garip adamın birisin seni hastalandırmam' dedi. Bu hastalığın nerden bulaştığını bilemiyorum ki. 3 hafta hastanede yattım. Hastanede çok güzel ilgilendiler. Hemşire ve doktorlardan çok memnunum" şeklinde konuştu.

"AMBULANS GELİNCE AĞLADIM"

Hastalığı hep duyduğunu ve hiç evden çıkmadığını anlatan Hatice nine, "Balkona oturdum. Bende hep sağa sola bakıyordum. Bu hastalık nasıl hastalık diyordum. Cenabı Allah'ta dedik ki, sen anandan doğdun doğalı seni hastalandırmadım. Bir yerine de bir zarar hissettirmedim. Hiç bir şeyim olmadı. Daha da bir şey çekmiyorum. Ambulans gelince korkup ağlamışım" dedi.

"MASKE TAKIN"

Hatice nine, özellikle maske takmayanlara uyarılarda bulundu. Hastanede yatmanın zor bir durum olduğunu anlatan Hatice nine, "Hastanede olmak çok zor. Maske takmayanlar taksınlar. Hem kendilerine zarar gelmez hem sevap işlerler" diye konuştu.

"BELİMİ KIRDIM"

Ramazan ayında düşüp belini kırdığını anımsatan Hatice nine, "Ben birde düştüm. Ramazan ayının 15'inde düştüm. Orucunu tutma ihtiyarsın dediler. Bende orucumu tutarım dedim. Orucu tuttum. Yemeğimi hazırladım. Yusuf dizisine bakarken birden bire düştüm. Ağlaya ağlayı durdum. Komşunun bir tanesi telefon etti. Belim 3 yerden kırılmış. Komşuya yıkıldım dedim. Ben kalkamıyorum dedim. O da Yakup'u aramış. Kapıyı açamıyorum gelme dedim. Öylelikle gelip aldı beni. Hastaneye götürmüşler beni" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ YERİM"

Hastalıkları yenmesinde bünyesinin sağlam olmasının etkili olduğunu ifade eden Hatice nine, "Allah ne veriyorsa yerim. Allah'ta bana kuvvet verirdi. Şimdiki rahatlıkta ne var ki. Ben rahat olmazsam bilmem. Allah'a çok şükür ben çok sağlamım. Arkadaşlarım, canlarım ciğerlerim, kuzularım. Maskenizi takın. Kapıya çıkıyorsanız da maskeyi ağzınıza takın. Takınmaya devam edin" şeklinde konuştu.

91 YAŞINDA ATLATTI

Hatice ninenin torunu Görkem Arslan Muş, babaannesinin bünyesinin sağlam olduğunu ve 91 yaşında hastalığı atlattığını söyledi. Babaannesinin tek başına yaşadığını kaydeden Muş, "Babaannem 91 yaşında. Kendisi tek başına yaşıyor. Bizim tahminimiz ziyaretine gelen akrabalarından dolayı bir koronavirüs vakasına tanık olduk. 3 hafta kadar hastanede yattı. Buradaki doktor ve hemşirelerimizin iyi bakımı ve babaannemin bağışıklık sisteminin güçlü olması sayesinde 91 yaşında koronayı atlattı.

İlk 3 gün kadar soğuk algınlığı belirtileri ile başladı. Sürekli mide bulantısı, iştahsızlık ve soğuk algınlığı oldu. Belirtilerin hepsini gösterdi. İlk başta karıştırıldı. Soğuk algınlığı mı koronavirüs mü netleşmedi. Daha da artınca ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yapılan testler sonucunda pozitif olduğu belirlendi. Yaş dolayısıyla direk hastaneye yatırıldı" dedi.

HAYAT DOLU

"Babaannem gayet hayat dolu, neşeli ve yaşamayı seven bir insan" diyen Muş, "Yemek ayrımı yapmaz. Her türlü yiyeceği yiyen ve yemeyi içmeyi seven biri. Bağışıklık sistemi de bu yüzden güzel. Bağışıklık sistemi de onun biran önce ayağa kalkmasına neden oldu. O yüzden de şuanda aramızda. Allah onu bize bağışladı. Ramazan ayında babaannem düştü ve kalça kemiğini kırdı. 3 yerden kırığı vardı. Yaş nedeniyle ve risklerden dolayı ameliyata alınamadı. Orada da iyi bakım sayesinde ayağa kalktı. Kırık çok riskliydi. Çok kaynamayacak şekildeydi. Ama hastanede bakım sayesinde babaannem hem kırığı atlattı, hem de koronavirüsü yendi. Biz babaanneye süper babaanne diyoruz" ifadelerine yer verdi.