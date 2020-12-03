SÜPER LOTO SONUÇLARI belli oldu! Milli Piyango Online ile 3 Aralık MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları - bilet sorgulama BURADA…

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango Online MP TV canlı çekilişiyle kazandıran numaraları belirlenen ve şans oyunu severlere 17 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye dağıtılan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (3 Aralık 2020 Perşembe) canlı çekilişle belli oldu. Bu bağlamda Milli Piyango Online üzerinden kupon doldurarak oyunun çekilişine katılan şans oyunu severler şanslı numaraları doğru tahmin ederek büyük ikramiye kazanan şanslı kişi olmak isteyerek şanslı numaraları öğrenmek için MPİ 3 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırma yapıyor. 3 Aralık MPİ Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranını bu başlık altında bularak biletinize büyük ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz…

SÜPER LOTO SONUÇLARI (3 ARALIK 2020 PERŞEMBE)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans işbirliğiyle Milli Piyango Online - MP TV canlı yayınıyla şanslı numaraları belli olan 3 Aralık Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;