Takip edip cep telefonlarını çalıyorlardı! Yakalandılar

İstanbul'da cep telefonuyla konuşan kişileri takip ederek kapkaç yoluyla cep telefonlarını çalan motosikletli iki şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Polisleri, plakası olmayan bir motosikletten şüphelendi. Durdurulan motosikletten indirilen Ş.Ş.D., ve M.C.Ö. isimli 18 yaşından küçük iki şüphelinin üzerinden; yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen üç cep telefonu ele geçirildi. Söz konusu motosikletin motor numarasının kazınmış olduğu da tespit edildi. İki şüphelinin Başakşehir'de beş kapkaç olayına karışarak cep telefonları çaldıkları ve iki motosiklet çaldıkları belirlendi. İki şüpheli de tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.