Taş ve sopalı cinayette 8 kişi adliyede

İzmit İlçesi Serdar Mahallesi Mürsel Paşa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Salı günü meydana gelen olayda, yerde kanlar içinde yatan bir kişinin olduğunu fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, isminin Okan Yalın (35) olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinin kalabalık olması ve güvenlik tedbirleri gerekçesiyle Yalın'ın cenazesi ambulansa alınarak polis eşliğinde İzmit Seka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin olay yerinden kaldırılmasının ardından, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri ile birlikte olay yerinde geniş çapta incelemelerde bulundu. Bu esnada bölgeye güvenlik nedeniyle çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Öldüresiye ve oldukça ağır şekilde darp edilerek yaşamını yitiren Okan Yalın'a ise hastanede otopsi yapıldı.

8 KİŞİ ADLİYEDE

Olayda yaşamını yitiren ve hastanede yapılan ön otopsisinde başında taş ve soplar ile açılan geniş yaralar nedeniyle yaşamış olduğu kan kaybı sebebiyle yaşamını yitirdiği tespit edilen Yalın'ı, darp ederek ölümüne neden olanların yakalanması amacıyla geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucu, olayın şüphelileri kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. olaya karışıkları tespit edilen K. K.,T.K.,E.K.,S.K.,K.K.,N.Ç., H.K, ve R.Ç. isimli şahıslar tamamlanan işlemleri sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

KAVGALIYMIŞ

Öte yandan Okan Yalın'ı darp ederek ölümüne neden olan kişilerin, kendisi ile daha önce de bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga ettikleri ve birbirlerinden şikayetçi oldukları, Yalın'ın aynı bölgede oturan husumetlileri ile gece karşılaştıklarında başlayan sözlü tartışmanın bir anda büyümesi üzerine çıkan kavgada, olaya karışan kişiler tarafından taş ve soplarla darp edilerek ö yaşamını kaybettiği öğrenildi.