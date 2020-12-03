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Otoyolu’ndaki “makas” terörü kamerada

Şehir magandaları trafikte terör estirmeye devam ediyor. Son olarak Otoyolu Esenler bağlantı yolunda bir maganda sürücü, hafif ticari araçla araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlike düşürdü. Sivil trafik polisinin tespit ettiği araca toplamda 4 bin 929 lira idari para cezası kesildi.

İHA
Giriş Tarihi: 3.12.2020 11:23 ABONE OL
TEM Otoyolu Esenler bağlantı yolunda hafif ticari aracın sürücüsü, araçların arasında "makas" atmaya başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyerek trafiği tehlikeye düşüren sürücü ardından gözden kayboldu. O anları ise bir başka sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

PLAKAYA 4 BİN 929 LİRA PARA CEZASI

O anları cep telefonuyla kaydeden başka bir sürücünün ihbarı üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, 34 DMP 484 plakalı araca "makas atmak" ve "emniyet şeridi ihlal" suçlarından toplamda 4 bin 929 lira idari para cezası kesti.
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TEM Otoyolu’ndaki “makas” terörü kamerada
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