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’da genç anne korona virüsten hayatını kaybetti

’da 10 gündür hastanede koronavirüs tedavisi gören genç anne hayatını kaybetti.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 3.12.2020 10:52 ABONE OL
Trabzon’da genç anne korona virüsten hayatını kaybetti

Trabzon'un Vakfıkebir İlçesinde 10 gün önce 25 yaşındaki evli ve bir çocuk annesi Merve Erdem, koronavirüse yakalandı.

Vakfıkebir Devlet Hastanesinde tedavi genç kadının durumunun ağırlaşması sonrasında Trabzon'un pandemi hastanesi olan Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir sürede burada tedavi gören Merve Erdem dün akşam aniden ağırlaştı. Erdem, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 25 yaşında hayatını kaybeden Erdem, Trabzon il genelinde Koronavirüs nedeniyle ölen en genç isim oldu. Genç kadın Vakfıkebir ilçesinde toprağa verildi.

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Trabzon’da genç anne korona virüsten hayatını kaybetti
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