Trabzonlu popçudan Trabzonspor'a özel marş: Çek Topla!

10 yılda 5. lisanslı resmi marşını tamamlayan sanatçı Kibar Sürmen bestelediği marşların sözü, müzikleri ve seslendirmeleri kendisine ait olup profesyonel müzisyen dostlarıyla birlikte marşın stüdyo çalışmalarını İstanbul'da tamamladı. 'Çek Topla' marşın düzenlemesini aranjör Selim Topsakal yaptı. 'Çek Topla' marşı kısa bir sürede sosyal medyada ve Trabzonspor taraftarları tarafından çok beğenildi. Dijital platformlarda marşın indirimi büyük ilgi görüyor. Kibar Sürmen, benimle ve marşlarımla ilgilen Trabzonspor genel müdürü Sinan Zengin ve sponsoru iş adamı Hüseyin Azizoğlu'na sonsuz teşekkür etti.

Trabzon şehrinde çok sevilen sanatçı, Kibar Sürmen Trabzonspor'da marşları sosyal medya en çok paylaşılan marşların başında geliyor. 10 yılda 5 marş hazırlayan Sürmen, marşlar için herhangi bir ücret talep etmediği gibi, Trabzonspor'un satış mağazaları Ts CLUB'larda satılan lisanslı resmi marş cd'lerinin tüm gelirini de Trabzonspor'a bağışladı.