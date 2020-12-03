Tüm engellilerin ‘Başkan Anne’si

Kütahya'da 18 yıldan beri Kütahya Sakatlar Derneğine başkanlık eden Hatice Yakar, Kütahya'daki 520 engelliye başkanlığın yanında annelik ediyor.

Yakar çalışmaları hakkında şunları anlattı: "Engelli kardeşlerimin 18 yıldan beri yardımına koşmaktan dolayı mutluyum. Ben de bir fiziksel engelli olarak onların dertlerini sıkıntılarını çok iyi biliyor ve onları anlıyorum. Engelli üyelerimizin evlerine kadar giderek durumlarını bizzat kendim tespit ederim. Nice genç insanlar akülü veya manuel araç temin edemediği ve seslerini duyuramadığı için evde adeta mahkum gibiler ve dışarı çıkamıyorlar. Ben bunları tespit ederek akülü veya manuel araç temin edip onlara bir noktada özgürlük sağlıyorum. Evlenmek isteyenlerin yardımına koşuyorum. Düğünleri, ev eşyaları tarafımızdan sağlanıyor. Bazı üyelerimizin çocuklarını sünnet ettiriyoruz. Doğum günü olan mensuplarımızın doğum günlerini hep birlikte kutluyoruz. Çeşitli kurslar açarak mesleki beceri kazandırıp, iş sahibi olmalarına veya ürettiklerini satış konusunda destek oluyoruz. Kur'an kursları açarak onların dini vecibelerine katkı sağlıyoruz."

DESTEK OLAN KİŞİ VE KURULUŞLARA TEŞEKKÜR

520 evlat sahibi olduğunu söyleyen 'başkan anne' Hatice Yakar; "Bu kadar hizmetleri yaparken elbette bize destek olan kişi ve kuruluşlara şükranlarımı sunmak istiyorum. Başta Valilik, Belediye, Tugay Komutanlığı, Kütahya Sosyal Yardım ve Kültür Vakfı, İşadamları ve sanayiciler ne zaman dar boğazda olsak hızır gibi yetişiyorlar, Allah razı olsun" dedi.