Ünlü deprem uzmanından korkutan SON DAKİKA uyarısı: İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacak

Ünlü deprem uzmanı Jeolog Prof. Dr. Naci Görür'den olası Marmara depremi ile ilgili son dakika uyarıları geldi. Malatya, İzmir ve İstanbul'da son dönemde yaşanan depremlerin bulunduğu faylara dikkat çeken Görür, Kumburgaz kolunun yani Silivri açıkları ile Yeşilköy açıklarına uzanan 65 kilometrelik fayın kırılmasıyla en az 7.2 büyüklüğünde bir deprem olacağını belirtti. İşte Prof. Dr. Naci Görür'ün son dakika açıklamaları…

"BURASI DAHA ÖNCE OLDUKÇA SESSİZDİ"

Malatya'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Çelikhan-Erkenek bölgesi ile Maraş-Türkoğlu bölgesine dikkat çekerek bu bölgede geçmiş tarihte yaşanan depremleri hatırlattı. Prof. Dr. Görür, "Malatya'da olan depremler çoğunlukla Doğu Anadolu fay kuşağı üzerinde oluyor. Bu kuşak Bingöl Karıova'dan başlıyor, İskenderun Körfezi'ne kadar devam ediyor. Bu fay kuşağı özellikle 2020 yılında Elazığ'da olan deprem nedeniyle hareketlendi. Burası daha önce oldukça sessizdi. Sadece 1970 yıllında Bingöl depremi vardı. Ondan sonra da küçük deprem olan Palu depremi oldu. O zaman Sivrice'ye dikkat etmek gerekir diye uyarıları yapmıştık. 2003-2004 yıllarında bu uyarıyı yaptım ama Palu depremi 2010 yılında oldu" dedi.