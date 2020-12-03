Uyuşturucu satıcıları bıçaklı kavgaya tutuştu

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş çaplı mücadele sürerken Kağıthane'de uyuşturucu satıcıları birbirine girdi. Çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Kavgaya karışan 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi Yeşiltepe Sokak'ta saat 14.00sıralarında meydana gelen olayda aralarında uyuşturucu satışı ile ilgili anlaşmazlık bulunan 4 kişi bıçaklı kavgaya tutuştu. Kavga sırasında satıcılardan birisi eline geçirdiği demirle diğeri de bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada 1 kişi bıçakla yaralanırken o sırada devriye gezen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park Polisi ekipleri olaya anında müdahale ederek kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken polisten saklamak için bina köşesine atılan uyuşturucu polis tarafından ele geçirildi.