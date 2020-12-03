Vali’den üs bölgesine ziyaret

Erzincan Valisi Mehmet Makas, Kemah ilçesi Alp Karakolu Üs Bölgesi'nde hava sıcaklığının sıfırın altında 5 dereceye kadar düştüğü 1688 rakımlı dağlarda nöbet tutan askerleri ziyaret etti.

Vali Mehmet Makas, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Altıntaş ve İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ile birlikte Alp Karakolu Üs Bölgesi'nde nöbet tutan askerleri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Vali Makas, vatan savunmasını canı pahasına yerine getiren Mehmetçikleri tebrik etti. Mevzileri gezdikten sonra bölge hakkında görevlilerden bilgi alan Makas, askerler ile birlikte menemen yiyerek, çay içti. Hem yurt dışında hem de sınırlarda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları, bölgede güvenlik güçlerinin azim ve kararlığı ile terörle mücadelede başarılı sonuçlar elde edildiğine değinen Vali Mehmet Makas, tüm güvenlik güçlerine başarı ve kolaylıklar diledi.