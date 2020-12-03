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'da uyuşturucu operasyonu... Hassas burun BOZO'dan kaçamadılar...

'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir araçta yapılan aramada araç bagajının altına gizlenmiş halde 28 kilogram eroin ve 4 kilogram metamfetamin maddesi ele gecirildi. Olayla ilgili M.R.A. isimli bir şahıs gözaltına alındı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 3.12.2020 10:22 ABONE OL
Van'da uyuşturucu operasyonu... Hassas burun BOZO'dan kaçamadılar...

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gürpınar İlçesinde uygulana noktası oluşturuldu.

Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; aracın bagajının altına gizlenmiş halde 55 paket halinde 28 kilo 772 gram eroin ve 8 paket halinde 4 kilo 209 gram metamfetamin olmak üzere toplam 32 kilo 981gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak (M.R.A.) isimli şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu
Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.

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Van'da uyuşturucu operasyonu... Hassas burun BOZO'dan kaçamadılar...
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