Van'da uyuşturucu operasyonu... Hassas burun BOZO'dan kaçamadılar...

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gürpınar İlçesinde uygulana noktası oluşturuldu.

Uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada; aracın bagajının altına gizlenmiş halde 55 paket halinde 28 kilo 772 gram eroin ve 8 paket halinde 4 kilo 209 gram metamfetamin olmak üzere toplam 32 kilo 981gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak (M.R.A.) isimli şüpheli şahıs "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu

Madde Nakletmek" suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edileceği belirtildi.