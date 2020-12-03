Zeytin Dalı bölgesinde şehit olan asker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Altun'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Nusaybin ilçesi kırsal Tepealtı Mahallesi'ne getirildi. Naaşı katafalka konulan şehidin, öz geçmişi okundu.

Törende, şehidin babası Şükrü Altun, 4 ay önce evlendiği eşi Esra Altun, kardeşleri ve yakınları naaşa sarılıp Kürtçe ağıt yaktı.

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu. Şehidin cenazesi, helallik alınarak aile mezarlığında toprağa verildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, şehidin babasına öptüğü Türk bayrağını ve fotoğrafını verdi.

Törene, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Nusaybin Kaymakamı Emrullah Temizkan, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Hakan Yılmaz ve Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Hatice Turan Kandemir de katıldı.