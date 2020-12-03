Zonguldak’ta kısıtlamaları ihlal eden kahvehaneye ceza

Zonguldak'ın Beycuma Beldesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ş. (43) adlı şahıs tarafından işletilen kahvehanede denetim gerçekleştirdi.
Kahvehanenin alt katında işletme sahibi dahil 6 kişinin kapalı alanda sigara içtikleri, alkol aldıkları, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edildi.
Şahıslara, maske takmamak, emre aykırı davranış, çevreyi rahatsız etmek ve kapalı alanda sigara içmekten ceza kesildi. 9 bin 996 Türk lirası idari para cezası uygulandı.
Olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.