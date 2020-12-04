2.5 yaşındaki Rabia’nın protez kol sevinci

İstanbul Esenyurt'da doğuştan bir kolu olmayan 2.5 yaşındaki Rabia, kolunun eksikliğini hissedip üzülüp ağlamaya başlayınca annesi Selda Pazarlıoğlu, Esenyurt Belediyesi'nden yardım istedi. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü uzman personeli tarafından muayene edilen ve sol kolunun yüzde 56 engelli olduğu tespit edilen Rabia'ya protez kol hazırlandı. Protez kol, önceki gün takıldı. Annesine sarılan Rabia'nın kolunu başarıyla kullanabildiği görüldü. Sevinçten ağlayan anne Selda Pazarlıoğlu, "Bir anneye verilmesi gereken en güzel hediye bu" dedi.