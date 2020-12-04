Adana’da Pitbull operasyonu!

Türkiye'ye girişi yasaklı olan hayvanlar arasında bulunan Pitbull Terrier ve Dogo Argentino cinsi köpek besleyen kişilere yönelik Adana'da operasyon düzenlendi. Diğer sokak hayvanlarına ve insanlara saldırarak çevrede korku ve paniğe neden olan 9'u sahipli 5 tanesi de sokağa terk edilmiş toplam 14 köpek polis tarafından muhafaza altına alındı. Köpekleri barınak görevlilerine teslim eden ekipler, hayvan sahiplerine de 86 bin 67 lira ceza yazdı.

TEHLİKELİ HAYVANLAR KATEGORİSİNDE

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvan Koruma Büro Amirliği ekipleri Pitbull ve Dogo Argentino cinsi köpeklerin kent genelinde insan ve hayvanlara saldırdığı ihbarı üzerine harekete geçti. Tehlikeli hayvanlar kategorisine giren ve üretilmesi, satılması, sahiplendirilmesi veya hediye edilmesi yasak olan cinsleri besleyen kişilerin Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde bulunan adresleri tek tek tespit edildi.

86 BİN LİRA CEZA YAZILDI

Polis, Gülbahçesi, Meydan, Tellidere, Alidede, Sinanpaşa, Ulubatlı Hasan, Osmangazi ve Beyceli Mahallerinde beslenen 9 köpeği 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunun 14. Maddesini uygulayarak muhafaza altına aldı. Ayrıca kent genelinde sahipleri tarafından sokağa terk edilmiş 3 Pitbull 2 tane de Dogo Argentino cinsi köpeği de bulan ekipler toplam 14 hayvanı belediyenin barınak görevlilerine verdi. Yasaklı ve tehlike arz eden hayvanları besleyen kişilere 86 bin 67 lira da para cezası yazıldı.