Ailesi günlerdir çocuklarından haber alamıyor! Gezmeye çıkan Ebra ve Furkan 2 gündür kayıp

İstanbul'da, önceki gün evden gezmeye çıkan Ebra ve Furkan'dan aileleri haber alamıyor. Aynı yerde oturan 2 arkadaş, ailelerinden de izin alarak dışarı çıktılar. Akşam eve dönmeyen çocukların aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu. Çocukların bulunması için polis, çalışmalarını sürdürüyor.

Ebra'nın babası Cemal Efe, "Umarım kızım ve Furkan bir an önce bulunur. Ne diyeceğimizi bilemiyorum. İki ailede perişan durumda, umarım bir haber bir müjde gelecek inanıyorum" dedi.

Büyükçekmece'de Mimaroba oturan 14 yaşındaki Ebra Efe ve 17 yaşındaki Furkan Kasap'tan 2 gündür haber alınamıyor. İddiaya göre, önceki gün saat 13.00'da kendi yaşlarının sokağa çıkma saati olduğu için ailelerinden izin alan Ebra ve Furkan, saat 16.00'da döneceklerini söyleyip evden ayrıldı. Dedikleri saatte eve dönmeyen ve telefonlarına da ulaşamarayak çocuklarını merak eden aileler Mimaroba Polis Merkezi'ne giderek kayıp müracaatında bulundular.

Telefonlarının da kapalı olduğunu ve 2 gündür haber alamadıklarını belirten baba Cemal Efe, "Umarım kızımda Furkan'da bulunur. İnanın 2 gündür uyku uyumuyoruz. Telefonları da kapalı haber alamıyoruz. Bugün savcılığa müracaat ettik telefonlarını takip yoluyla bulacağız. En kısa zamanda haber alacağız umarım. Ne diyeceğimizi bilemiyorum. İki ailede perişan durumda, umarım bir haber bir müjde gelecek" dedi.