Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyayı ve ülkemizi de etkilemesinin ardından, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün girişimleriyle, Kültür Merkezinde BELMEK koordinasyonunda maske üretimine başlandı. Belediyenin öz kaynakları ve personeli ile üretime başlayan Düzce Belediyesi bugüne kadar hedeflediği 3 Milyon hedef rekorunu tamamladı. Aylık 350 bin maske üretip dağıtan Düzce belediyesi vakaların ciddi oranlarda çoğalmasıyla vatandaşlara daha hızlı bir şekilde maskelerin ulaşmasını sağlamak için, Aralık ayından itibaren ayda 1 Milyon maske dağıtacak.

1 MİLYON MASKE DAĞITILACAK

Salgın sürecinde maske kullanımının virüsün yayılmasının önlenmesinde önemli yeri olduğunu belirten Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Düzce Belediyesi olarak koronavirüsün ortaya çıkmasının ardından ve maskeye ihtiyaç duyulması ile birlikte elimizi taşın altına koyduk. Maske üretimi için 3 Milyon hedef rekorumuzu tamamladık. Bu süreçte özveri ile çalışan gece gündüz mesai yaparak Düzcelilere maskeleri ulaştırmamızı sağlayan ekibimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Geçen süre zarfında özel sektörde maske üreten makinelerin teknolojik olarak geliştirilmesi, daha hızlı ve ekonomik şartlarda üretim yapmasıyla maliyetlerin düşmesinden ve bizlerin üretim maliyetlerinin yüksek kaldığından ötürü üretime son verildi. Bundan sonraki süreçte daha az maliyetli ve birim fiyatına maske temin edip vatandaşlarımıza daha hızlı bir şekilde ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi bir ekip kurduk öncelikle esnaflarımıza caddelerdeki vatandaşlarımıza ve daha sonrasında evleri tek tek dolaşarak maskeleri ulaştırmaya gayret edeceğiz. Bu dönemde yoğun vaka sayılarındaki artış sebebiyle vatandaşlarımızın maskesiz kalmasını istemiyoruz. Pazarlarda, toplu alışveriş mekânlarında ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde dağıtımlarımız sürüyordu. Şimdi bu dağıtımları daha da sıklaştırıp arttıracağız" şeklinde konuştu.

"DAHA TEDBİRLİ OLALIM"

Başkan Özlü, daha sonra sözlerine şöyle devam etti: "Hepimizin risk taşıdığını düşünerek bu bilinçle maske, mesafe, temizlik ve bakanlıklarımızın aldığı tedbirlere lütfen uyalım. Daha dikkatli ve tedbirli olalım. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz" dedi.