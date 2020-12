Başarı engel tanımıyor

Engelli Kenan Satıcı Arının umudu projesi (hope of the bee project )'ne katılarak Engelliler ile ilgili dünyada bir ilk olan bu projeden KOSGEB katılım sertifikası ve Avrupa birliği teşekkür belgesi aldı.



Ampute süper lig te iki İstanbul takımında kaptanlık yaptıktan sonra ikinci ligte kaptan ve as başkanı olduğu Göktürk engelliler spor klübünde Nağmağlup şampiyonluk yaşayıp jübilesini yapan bireysel spora yönelen Kenan Satıcı, Arıcılık başta olmak üzere büyükbaş manda ve inek yetiştiriciliğine başladı.





Bundan yaklaşık beş yıl öncesine dayanan bu başarı hikayesi 3 inek 50 tavuk ve 20 kovan arıyla ürettiğini direkt tüketiciye ulaştırmayı hedefleyerek başlayan Kenan Satıcı kısa sürede yaşadığı küçük köyde geniş bir müşteri ve taktir topladı. Kenan satıcı Derin Orman Çiftliği tescilli markasını 150 manda 50 inek 50 kovan arı ve 200 civarı tavuk sayısına ulaştırdı. Engelin başarıya engel olmadığını belirten Kenan Satıcı Arının umudu projesi (hope of the bee project )'ne katılarak Engelliler ile ilgili dünyada bir ilk olan bu projeden KOSGEB katılım sertifikası ve Avrupa birliği teşekkür belgesi aldı.





Engelli dünyasındaki başarı hikayesini anlatan Kenan Satıcı, "İstanbul'da dünyaya geldim 3 yaşına geçirdiğim bir trafik kazası sonucu sağ ayağımı diz altından kaybettim 2004 yılından beri arıcılık yapmaktayım 2014 yılında dünyada ilk kez Engellilerin toplumsal entegrasyonun geliştirilmesi projesi kapsamında Beder Başkanı Ersoy Yılmaz Dinizin hazırladığı Arının umudu projesi (hope of the bee project)'ne katılarak Engelliler ile ilgili dünyada bir ilk olan bu projeden KOSGEB katılım sertifikası ve Avrupa birliği teşekkür belgesi aldım motivasyon bakımından bu projede bulunmak beni arıcılık ve hayvancılık sektöründe bulunmaya daha çok yaklaştırdı ve şu anda 100 kovan arı 150 Manda ve 50 inekle beraber 1500 tavuk varlığına ulaşmış bulunmaktayım bu tip projelerin Engellilerin hayata Entegrasyonu ve motivastonu'nu desteklemesi çok olumlu biz sürdürülebilir tarımda aile çiftçiliğin önemini ,Sıfırdan ,zor şartlarda yeni bir başlangıç ve sistem kurmanın Tasarruf ve aile birliği ile sağlandığının bilincindeyiz ve brokrasinin de önümüzü açarak girişimde engellilerin çok daha kolaylaştırılmış işletme kurma ve bilgi konusunda destek programlarına dahil edilmesini bizlere oldukça katkı sağlayan tbakanlığımızın nezdinde tarım ilçe çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve desteklerinin devamını bekliyor son olarak hayatta hiç bir engelin gönlümüzde bir engel olmadığını unutmayalım" dedi.